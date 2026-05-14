ピン芸人・中山功太（45）によるサバンナ・高橋茂雄（50）の「いじめ問題」がネット上を騒がせた。それに反応する形で元りあるキッズの長田融季（40）も暴露に踏み切り、炎上が拡大。サバンナ・八木真澄（51）が仲裁に入る形で両者が謝罪文を投稿し、ひとまず終幕を迎えた。【こちらも読む】犯人探しはまだまだ続く？ 中山功太案件“解決”で強まる「パンサー尾形の件は誰なの？」の疑問しかし、これは珍しい出来事ではない。