町田の谷晃生「結果的にそういう印象を与えて、相手にプレッシャーがかかる」FC町田ゼルビアは5月13日に行われたJ1百年構想リーグ第12節延期分で東京ヴェルディと対戦し、0-0の末にPK戦で4-2で勝利した。GK谷晃生は90分間にわたって高い最終ラインの裏も広くカバーし、チームの完封に貢献。PK戦ではストップこそなかったが、シュートミスを誘発して勝利を呼び込んだ。試合後の記者会見で東京Vの城福浩監督は「はたして今日、我