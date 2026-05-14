5月11日放送の日本テレビ系「世界まる見え！テレビ特捜部」で取り上げられた「児童婚」のVTRをめぐり、MCの所ジョージ（71）の発言が物議を醸している。【こちらも読む】日テレ女性P不祥事対応で「国分太一コンプライアンス違反」が大ブーメラン…“自社ファースト”の内幕もあらわに番組では、世界の不思議な場所の特集として、いまだに児童婚の文化が残るイラン南西部にある村で羊飼いをしている14歳の少年に密着。彼の姉の