Microsoftのゲーム部門であるXboxのアシャ・シャルマCEOが、同社のゲームブランド・Xboxの表記が「Xbox」なのか「XBOX」なのかについて、ユーザーにアンケートを実施しています。海外ゲームメディアも「Xboxの表記がすべて大文字で表記すべきか否かについては意見が分かれていました」と報じました。Xbox CEO Wants To Know If You Spell It "Xbox" Or "XBOX" - GameSpothttps://www.gamespot.com/articles/xbox-ceo-wants-to-know