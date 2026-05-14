グレープストーンが展開する「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」から『ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」』が登場。「ドナルドダック」と「チップ」「デール」がデザインされたスイーツと共に、新作グッズも発売されます☆ ディズニー「Disney SWEETS COLLECTION by 東京ばな奈」ドナルドダック、チップ＆デール/ショコラサンド 「見ぃつけたっ」／グッズ 販売期間：2026年