カーリングのロコ・ソラーレ・藤沢五月のプライベート姿が披露された。かつてロコ・ソラーレで活躍した石崎琴美さんが１４日までに自身のインスタグラムを更新。「札幌にきたともだちとでぇーと」とつづり、藤沢と“デート”したことを報告。「＃さっちゃん＃ひさしぶり＃札幌＃ｃｕｒｌｉｎｇ」とハッシュタグをつけた。藤沢は赤いシャツのカジュアルコーデで、ピース！フォロワーは「私服のセンスも最＆高」「めちゃ