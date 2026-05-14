レインズインターナショナルが展開する牛角では、20日から6月24日までの期間限定で、『牛角元気祭り』を開催する。同フェアでは、“にんにく”と“辛うま”をテーマに、食欲を刺激するスタミナ系メニュー全7品を販売する。【写真】にんにく×バターに沼る…「禁断のガリバタアヒージョ」今回登場するのは、“背徳感”と“やみつき感”を詰め込んだ、夏前に食べたくなる全7商品。にんにく系メニューには、にんにくを食べるため