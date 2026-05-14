ブレーブス戦に先発したカブス・今永＝アトランタ（AP＝共同）【アトランタ共同】米大リーグは13日、各地で行われ、カブスの今永はアトランタでのブレーブス戦で7回0/3を2失点と好投したが3敗目（4勝）を喫した。鈴木は「5番・右翼」で出場し、4打数無安打。試合は1―4だった。ドジャースの大谷はジャイアンツ戦に投手専念で先発登板し、一回は無失点だった。ホワイトソックスの村上は「2番・一塁」で出場したロイヤルズ戦で