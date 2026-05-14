鹿児島市のメダカの無人販売所で10日、2鉢分のメダカ計2000円分が盗まれる被害が発生した。約1カ月前から販売数と売り上げが合わないことが何度かあったといい、店主は警察に被害届を提出している。夜の住宅街に現れた人物…約2分滞在後に立ち去る10日午後9時半頃、鹿児島市でカメラが捉えたのは、夜の住宅街に現れた不審な人物だ。実はここは住宅街にあるメダカの無人販売所。その人物は急に立ち止まり、何かをのぞき込んでいる様