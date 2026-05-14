『ごみ清掃芸人』としても活動するお笑いコンビ『マシンガンズ』の滝沢秀一さんが5月14日、自身のXを更新。「今日のごみトリビア」を紹介しました。【写真を見る】【 ごみ清掃芸人 】「昨日、おもちゃのリチウムイオン電池の火災の事故がありました」「家で眠っているバッテリーをチェックすること」【マシンガンズ滝沢】滝沢さんは「忘れがちなリチウムイオン電池にお気をつけください！昨日、おもちゃのリチウムイオン電池の火