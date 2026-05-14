宅配業者を装って元上司の家に侵入し、暴行を加えて金品を奪おうとした疑いで男が逮捕されました。野村悠樹容疑者は1月、東京・江戸川区の一軒家に宅配業者を装って侵入し、女性（50代）を押し倒すなどしてけがをさせ、金品を奪おうとした疑いが持たれています。野村容疑者は、段ボールを持ってインターホンを鳴らし、「宅配便です。印鑑ください」と言って玄関の鍵を開けさせていました。被害にあった家は、野村容疑者の元上司の