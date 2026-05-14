シンガー・ソングライター小沢健二（58）が14日までにXを更新。現在開催中のツアーにおける“ネタバレ”禁止事項がネット上に流出していない現状に思いをつづった。小沢は4月から2年ぶりの全国ツアーを開催中。「クソ盛り上がっているツアーも、もう東京の前楽、千秋楽、アンコール公演だけ」と切り出し、「一番すごいのは『あの小道具』がネット上に一切漏れていないことです。あの小道具だけはネタバレ禁止、それ以外は全部OK、