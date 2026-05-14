目元ガンギマリだった。これが痛みをごまかすためにやっていたことなのかは、未だに謎です。 大腸炎の診断がされた最初の夜のことでした。まだ急性膵炎だとは分かっていなかったのは、症状や直近の血液検査、エコー、触診などからですが、先生は最初からよくお腹を触っていたので、恐らく痛みがあるかを診ていたのだと思います。 しかしエマは全く痛がる素振りはなく、その後急性膵炎の診断が出てからも「祈りのポ&#