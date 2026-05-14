今年3月、車の中で20代の女性に対し、みだらなな行為をしたとして香川県高松市の介護士の男（20）が逮捕されました。 警察によりますと、男（20）は20代の女性に対して3月20日午後11時半ごろ、わいせつな行為をし、翌日の21日午後11時ごろから22日午前1時半までの間にみだらな行為をした不同意わいせつ、不同意性交等の容疑が持たれています。 いずれも香川県内の駐車場に停めた男の車の中で犯行に及んだとみられています。 今