任天堂の人気ゲームシリーズである「ゼルダの伝説」の実写映画の全世界劇場公開日が、2027年5月7日から2027年4月30日に前倒しされることが発表されました。The Legend of Zelda movie just got a release date change, againhttps://www.polygon.com/zelda-movie-2027-release-date-change-nintendo/2023年11月、「ゼルダの伝説」の実写映画を企画していることが発表されました。発表したのは「ゼルダの伝説」シリーズの生みの親で