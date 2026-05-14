【METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]】 予約開始：5月15日16時 10月 発送予定 価格：19,800円 BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「METAL ROBOT魂 ＜SIDE MS＞ ガンダムバエル [Re:Coordinate]」を10月に発売する。5月15日16時よりプレミアムバンダイにて予約を開始する予定で、価格は19,800円。 本製品は、アニメ「機動戦士ガンダ