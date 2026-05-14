パスワードを忘れてビットコインウォレットにアクセスできなくなってしまったという男性が、AnthropicのAIチャットボット「Claude」の助けを借りてパスワードを取り戻したという話を共有しました。HOLY FUCKING SHIT OMG CLAUDE JUST CRACKED THIS SHIT, THANK YOU @AnthropicAI THANK YOU @DarioAmodei NAMING MY KID AFTER YOU ????https://t.co/gObNirRDpS https://t.co/ByTdIM4d20 pic.twitter.com/xB5LUJb6Pe— ???? (@c