5月13日にメジャーデビュー30周年を迎えたT.M.Revolutionが、過去のライブツアーのリバイバル開催と、来年1月1日の日本武道館公演を発表した。あわせて新たなアーティスト写真も公開された。【写真】「右から 父 弟 兄」清春＆西川貴教との“貴重”な3ショットを披露した布袋寅泰13日に開催されたワンマンライブ『令和8年度 新党革命 党大会 -開票-』では、ファン投票によって選ばれた楽曲を中心に構成されたセットリストを披