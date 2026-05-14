◆米大リーグブレーブス４―１カブス（１３日、米ジョージア州アトランタ＝トゥルイストパーク）カブスの今永昇太投手が１３日（日本時間１４日）、敵地のブレーブス戦で今季９度目の先発登板。７回まで１失点と好投し、今季３度目のハイクオリティースタート（ＨＱＳ、７回で自責点２以下）を達成したが、８回途中で降板し、リリーフが打たれて２失点で３敗目（４勝）を喫した。８回の先頭打者に内野安打を打たれたところで