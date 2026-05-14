焼肉レストラン「安楽亭」は、日常のちょい飲み需要に応える新企画として、きょう14日から『サク飲みあんらくていセット』（990円／税込1089円）を販売開始する。【写真】味変も肉も〆も！充実した追加メニューまずは、ビール、角ハイボール、翠ジンソーダ、こだわり酒場のレモンサワーなど、気分に合わせて“ちょうどいい一杯”が選べる。最初のひと皿は、枝豆、塩こんぶキャベツ、味噌きゅうり、ナムル3種、コーンバターなど