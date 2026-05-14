13日、北京の国際空港に到着し、歓迎を受けるトランプ米大統領/Mark Schiefelbein/AP（CNN）米国のトランプ大統領が13日、中国・北京に到着した。同氏の訪中は2017年以降で初めて。米大統領が中国を訪れるのも同年以来となる。今回の訪中は、世界最大の経済大国である米中間の長年にわたる対立を背景としつつ実現した。最近では米国とイランの衝突もこうした情勢に加わった。イランは中国の親密なパートナーとして知られる。数時間