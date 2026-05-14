元SKE48でタレントの松井珠理奈（29）が13日、自身のインスタグラムを更新。夫で男性ユニット「BOYSANDMEN」の辻本達規（34）との飛騨高山デートを報告した。「今日は #愛犬の日 ということで」「飛騨高山に遊びに行った日」とつづり、辻本＆愛犬とのスリーショットなどを公開した。「りっぷくんは時々人間みたいな動きをします「#犬のいる暮らし」「#トイプードル」「#toypoodle」「#飛騨高山」と記した。この投稿に