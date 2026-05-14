13日、米ニューヨークの国連本部で開かれたNPT再検討会議（共同）【ニューヨーク共同】ニューヨークで開催中の核拡散防止条約（NPT）再検討会議で13日、採択を目指す成果文書の草案の改訂版が各国に配布された。「核兵器のない世界を実現する決意」が新たに追加された一方、イラン核施設への攻撃自制を求める項目や、新たな「核共有」の取り決めに懸念を示す文言が削除された。改訂版は6日配布の草案に対する各国の意見を踏