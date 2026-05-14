【北京＝遠藤信葉】米国のトランプ大統領は１４日午前、中国・北京の宿泊先を出発し、中国の習近平（シージンピン）国家主席との会談の場となる人民大会堂に向けて出発した。トランプ氏は歓迎式典に参加した後、習氏との会談に臨む。両氏の対面会談は昨年１０月、韓国・釜山（プサン）で行われて以来。トランプ氏は米東部時間１２日（日本時間１３日）、ホワイトハウスで記者団に、「素晴らしい会談になるだろう」と述べた。