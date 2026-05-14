東京・江東区の商業施設から鉄道のおもちゃなど20点を盗んだとして、24歳の男が逮捕されました。警視庁によりますと、松尾周容疑者は今年3月、江東区にある商業施設のおもちゃ売り場から鉄道のおもちゃなど20点、販売価格14万3000円相当を盗んだ疑いが持たれています。松尾容疑者は、葛飾区の商業施設でも16万円相当のおもちゃを盗んだとして既に逮捕されていて、おもちゃを都内のリサイクルショップに持ち込み、換金していたとい