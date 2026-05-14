ドーン・ミシェル・ハントさん（52）/Courtesy Tim Hunt（CNN）中国で10年以上拘束されている米国人2人の家族が、トランプ米大統領に対し、訪中を機に釈放に向けた働きかけを行うよう求めている。家族によると、ドーン・ミシェル・ハントさん（54）とネルソン・ウェルズ・ジュニアさん（52）は意図せず麻薬密輸の企てに巻き込まれ、2014年から身柄を拘束されている。長年の収容生活により、今では2人とも心身の健康がむしばまれた