俳優の佐藤隆太（46）が14日、自身のインスタグラムを更新。愛らしい愛息の姿を公開した。「2026.5.13神宮球場にヤクルト-阪神戦を観に行ってきた。息子と男２人で」と10歳の長男と2人で野球観戦に訪れたことを報告。「もう35年位前になるのかな。あの時僕が着ていたタイガースの半被を、今日は息子が羽織って」と佐藤。「何度も『さすがにもう捨てるかな…』と思いながらも、この半被を着て神宮球場で観戦した当時の景色