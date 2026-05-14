【ガスブローバック 20式 5.56mm 小銃】 近日発売予定 価格：154,000円 【電動ガンエボルトRS FPR MK 4】 5月27日発売予定 価格：132,000円 第64回 静岡ホビーショーの東京マルイの大きな目玉はなんと言っても「ガスブローバック 20式 5.56mm 小銃」だろう。近日発売予定で、価格は154,000円。東京マルイは「東京