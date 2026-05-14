【HG 1/144 ガンダムダブルエックス [クリアカラー]】 5月23日 発売予定 価格：2,530円 BANDAI SPIRITSは、ガンダムベース限定ガンプラ「HG 1/144 ガンダムダブルエックス [クリアカラー]」の発売日を5月23日に決定した。あわせて、商品画像も公開されている。価格は2,530円。 本商品は、「機動新世紀ガンダムX」に登場するモビルスーツ「ガンダムダブ