【PS Plus：2026年5月のゲームカタログ（海外向け）】 5月19日より配信予定 ソニー・インタラクティブエンタテインメントは5月14日、サブスクリプションサービス「PlayStation Plus」の加入者向けコンテンツ「ゲームカタログ」において、2026年5月の海外向け追加タイトルを公開した。 PS Plusのエクストラおよびプレミアムプランが対象となる「ゲームカタログ