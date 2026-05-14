BTSのJUNG KOOKが、新たに購入した高級バイクを公開し、話題を集めた。JUNG KOOKは5月13日、自身のSNSアカウントに「来た」という短いコメントとともに、写真を投稿した。【写真】JUNG KOOK、バイクで疾走！写真に写っていたバイクは、イタリアの高級モーターサイクルメーカー「Ducati」の代表モデル「パニガーレ V4 S（Panigale V4 S）」とみられる。同モデルは、優れた性能と高級仕様で知られるフラッグシップラインで、韓国での