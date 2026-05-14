日本版ポスターがネット上で大きな注目を集めている。『新感染 ファイナル・エクスプレス』などで知られるヨン・サンホ監督の最新作『顔 −かお−』だ。【画像】ハングル×漢字の『顔 −かお−』日本版ポスター5月13日、『顔 −かお−』の日本公開決定が発表された。直後から、併せて公開となった日本版ポスタービジュアルが、SNSを中心に注目を集めた。公開されたポスターは、「顔」という漢字に、顔を意味するハングルの「オルグ