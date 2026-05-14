BTSのVがメキシコ公演で見せた温かい気配りが、現地のみならず世界中のファンの胸を打った。Vは5月10日（現地時間）に開催されたメキシコ公演の最終日に、現地ファンのためにスペイン語でエンディングメッセージを伝えた。【話題】凄まじい影響力…Vの一言がメキシコで大ニュースにメキシコでは毎年5月10日を「母の日」としており、家族の絆を何より大切にするメキシコの人々にとって、母の日は一年で最も重要な記念日の一つとして