ガールズグループTWICEのメンバー、ジョンヨンが実の姉で女優のコン・スンヨンに感謝の思いを伝え、感動を呼んだ。去る5月13日、韓国で放送されたtvNのバラエティ番組『ユ・クイズ ON THE BLOCK』第343回の終盤、コン・スンヨンが出演する次週予告が公開された。【写真】全盛期再来のジョンヨン、日本で見せた妖精ビジュコン・スンヨンは、妹のジョンヨンに番組出演を自慢したところ、「TWICEもまだ出ていないのに」という反応が返