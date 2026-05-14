【モデルプレス＝2026/05/14】2人組YouTuber・むくえなのむくが5月12日、自身のInstagramストーリーズを更新。チャレンジした手作りバインセオを披露し、反響を呼んでいる。【写真】25歳美女YouTuber「ボリュームすごいですね」ベトナム現地で大ハマリした“バインセオもどき”◆むく、大ハマリしたバインセオに挑戦むくは「4月に家族でベトナム行ってたんだけど そこからバインセオに大ハマリしてて 勘で作ってみたら 別物になっ