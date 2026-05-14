アイリスグループで精米業や農業関連商品の販売を手掛けるアイリスアグリイノベーションは5月12日、農業への参入を発表し、宮城県亘理町の同社亘理精米工場で説明会を開催した。従来実施してきた提携農家や米卸からの玄米調達のモデルは継続しながらも、自社農業で収穫した米を調達してパックごはんに使用するとし、サプライチェーンの複線化を図る。説明会ではグループの中核企業であるアイリスオーヤマの大山晃弘社長が農業参入