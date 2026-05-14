2024年12月、地中海で沈没したロシア貨物船「ウルサ・マヨール」号をめぐり、米CNNテレビが報じた“北朝鮮向け原潜原子炉輸送説”が関心を集めている。CNNは11日、同船が北朝鮮向けとみられる核潜水艦用原子炉2基を積載していた可能性が高いと報道。さらに、ロシア側が主張する「爆破攻撃説」にも触れ、西側による輸送阻止工作の可能性まで示唆した。真相は依然不明だ。しかし、この報道を北朝鮮側の政治日程と重ね合わせると、看