4K有機ELテレビ最上位「Z95C」シリーズ パナソニックは、進化した有機ELパネル「新世代プライマリーRGBタンデム」を採用した、Fire TV搭載4K有機ELテレビ最上位「Z95C」シリーズを6月下旬に発売する。サイズ展開は65型「TV-65Z95C」、55型「TV-55Z95C」。価格はオープン。市場想定価格は65型が60万円前後、55型が45万円前後。 画質面では、新たな発光素子を採用し開口構造も改良した「新世代プライ