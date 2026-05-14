国に無登録で海外法人が運用する事業への出資を勧誘したとして、警視庁は14日までに、金融商品取引法違反の疑いで、会社役員の男ら6人を逮捕した。2014〜24年に、約7300人から計約870億円を集金したとみて捜査する。