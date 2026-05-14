お笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（50）がプロモーションキャラクターを務める、ライオン「ストッパ下痢止め」について、同社は14日までに、「総合的に判断してプロモーションへの活用は当面見合わせています。現在CMは放映しておらず、当初から予定もございません」とコメントした。11日には「総合的に対応を検討しております」と話しており、製品の公式ウェブサイトには、高橋の写真が掲載されていた。13日夜の時点で、トップペ