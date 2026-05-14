【エルサレム＝福島利之】イスラエル首相府は１３日、ベンヤミン・ネタニヤフ首相が、２月末の対イラン軍事作戦開始後にアラブ首長国連邦（ＵＡＥ）を極秘に訪問し、ムハンマド・ビン・ザイド大統領と会談していたと発表した。具体的な日時や場所は明らかにされていない。首相府は訪問について、「イスラエルとＵＡＥとの関係において歴史的な突破口になった」としている。米ニュースサイトのアクシオスによると、イスラエルは