インスタグラムで知り合った当時13歳の女子中学生を車に乗せ誘拐し性的暴行を加えたとして、35歳の男が逮捕されました。警察によりますと、逮捕された坂根駿介容疑者は去年12月、横浜市に住む当時13歳の女子中学生を車に乗せて誘拐し、車内や都内の坂根容疑者の自宅で性的暴行を加えた疑いがもたれています。坂根容疑者は面識がなかった女子中学生にインスタグラムでメッセージを送り、「映画に行こう」などと言って女子中学生を誘