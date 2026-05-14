女優でタレントの吉川ひなの（46）が14日までにインスタグラムを更新。涙を流した過去の写真を公開した。吉川は「2024年は、とっても辛かった。先が見えなくてどうしたらいいのかわからなくてその日1日を生きるのに精一杯だった」と自身が苦しんだという当時を回想。それでも「でもちゃんと、前に進んでいくんだよね。あのとき見えなかった未来は、いまここにちゃんとあってわたしはもう、笑いながらいまを生きてる」と前向き