「子ども夫婦は忙しそうだから」「少しでも助けになりたい」。その思いが、いつの間にか「当たり前の過剰支援」にすり替わっていませんか？老後の資産管理において、一度習慣化した支出を見直すのは至難の業です。しかし、限られた年金収入のなかで、なにを守りなにを捨てるべきか。本記事では、73歳女性の事例を通じ、孫への過剰な支出が老後資金に与える影響について、波多FP事務所の波多勇気氏が解説します。※紹介する事例は