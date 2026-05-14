ひらがなを並び替えてある単語を作る「アナグラムクイズ」！文字を組み替えて、頭の体操をしましょう。今回のお題は5つのひらがなです。一見すると意味のない文字列に見えますが、正しく並び替えると誰もが知っているあの言葉になります。1分以内を目指して挑戦してください！問題：「ば ん し ろ う」次のひらがなを並び替えてできる単語を考えてみましょう。ば ん し ろ うヒント：最後の文字は「ん」答えを見る↓↓↓↓↓正解：