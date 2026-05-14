中国国際貿易促進委員会（CCPIT）の報道官は5月13日、トランプ米大統領の中国への公式訪問と共に訪中する米商工業代表らに歓迎の意を表明しました。報道官はまた、「中米間の実務的な協力の空間は広く、潜在力も大きい」と指摘した上で、両国首脳の戦略けん引の下で、中米の商工業界は交流協力をさらに深め、中米関係の安定、健全、持続可能な発展に新たな貢献をすることに期待を示し、6月22日に開幕する第4回中国国際サプライチェ