言葉に共通して入るひらがなを見抜く「ひらがなクイズ」！今回は、集団の中で重要な役割を果たす人、日常的に使われる感謝の言葉、そして複数の要素を組み合わせて結果を出す手法という、3つの言葉を選びました。共通する2文字を頭の中でつなぎ合わせ、すべての言葉を完成させてください。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉に共通して入るひらがなを考えてみましょう。□□やくお□□さまあわ□□ざヒント：集団の中で中心と