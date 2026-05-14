1万回転の専用V8搭載でスポーツカーの常識を変えるランボルギーニ「テメラリオ（Temerario）」は、「ウラカン」の後継モデルとして2024年8月17日に米カリフォルニア州モントレー・カーウィークでワールドプレミアを迎えたV8ミッドシップPHEVです。日本では2024年11月29日に国立競技場で開催されたイベント「ランボルギーニ・デイ・ジャパン2024」で初披露されました。【画像】超カッコイイ！ これが新たな「“ミッドシップ”ス