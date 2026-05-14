8月7日に公開される実写映画『ブルーロック』の追加キャストとして、東啓介、富本惣昭、木田佳介、三浦獠太の出演が発表され、あわせて総勢20名のキャストが集結した新ビジュアルが公開された。 参考：『SAKAMOTO DAYS』は高橋文哉なくして成立しない観客を導く“狂言回し”としての俳優力 累計発行部数5,000万部を突破した金城宗幸・ノ村優介による人気サッカー漫画『ブルーロック』（講談社『週