現地５月13日に開催されたスコットランドリーグ第37節で、前田大然と旗手怜央を擁する２位のセルティックは、４位のマザーウェルと敵地で対戦。３−２で激戦を制した結果、首位ハーツとの最終節を勝点１差で迎えることとなった。超劇的勝利だ。17分に先制された後、前田の公式戦５試合連続ゴールなどで逆転するも、85分に痛恨の被弾。２−２で最終盤を迎えたなか、90＋９分だった。相手のハンドでPKを獲得。これをケレチ・イヘ